'Estou vivendo um filme real', diz amazonense sobre caos na Venezuela

Manaus - "Eu só tinha visto esse cenário em filmes, mas não estou vivendo num filme. Isso aqui é real". As palavras são da microempresária amazonense F.R., de 44 anos. Junto com mais três amigas, ela está tentando sair do nordeste da Venezuela em uma arriscada viagem de 12 horas para chegarem à Santa Elena de Uairén, a última cidade antes da fronteira com o Brasil.

Em entrevista ao Em Tempo, via WhatsApp, neste domingo (24), a mulher contou que foi para a Venezuela realizar uma cirurgia estética e já contou o caso para a amiga e advogada Heloysa Simonetti, que está verificando meios de retirá-la junto com as amigas do território venezuelano, que vive um caos político e social. Segundo ela, na localidade onde estão, existem aproximadamente 30 brasileiras que também estão tentando chegar à Santa Elena.

"Ninguém do governo do Brasil ainda conseguiu entrar em contato conosco. Quem está tentando nos tirar daqui são os próprios amigos venezuelanos. Estão tentando tirar a gente daqui todas juntas. Mais cedo, um casal amigo nosso saiu daqui nessa viagem. Ainda há pouco já soubemos que eles conseguiram chegar até Pacaraima [primeira cidade do lado brasileiro, em Roraima] em segurança", conta a microempresária.



Desde a autoproclamação do presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, deputado Juan Guaidó, como presidente interino da Venezuela, o país passa por uma severa repressão, muito mais do que nos últimos anos. Com a crescente deserção de altos oficiais da Força Armada Nacional Bolivariana (Fanb), o governo ditatorial de Nicolás Maduro tem intensificado as ações de repressão por meio da Guarda Nacional Bolivariana (GNB) e dos coletivos chavistas.

É nesse cenário de tensão que está F. e mais três amigas, na casa alugada no Nordeste da Venezuela. Ela relata que sua ida para a fronteira depende muito de como estará a situação em Santa Elena.

"Sei que os amigos conseguiram chegar em segurança, mas tudo ainda é meio nebuloso. A viagem é perigosa, nós temos que ir devagar, e em todos os pontos que paramos pedem a nossa documentação", afirma.



Na última semana, o Governo do Brasil, junto com a Colômbia e os Estados Unidos, enviaram ajuda humanitária para a Venezuela, com carregamento de remédios e materiais de higiene.

A carga seria entregue à Venezuela no último sábado (23), com acesso pela Ponte Internacional de Tienditas, que liga a cidade de Cúcuta, na Colômbia, a Ureña, no estado de Táchira, na Venezuela; e pela BR-174, via Pacaraima.

Alguns caminhões que levavam o carregamento de ajuda humanitária, no entanto, foram saqueados e queimados pelos coletivos armados de Maduro no sábado, tanto em Ureña como em Santa Elena.

Também no sábado, indígenas de Santa Elena de Uairén entraram em confronto com a GNB, causando a morte de três dos indígenas.

O confronto foi tão forte que bombas de gás lacrimogêneo foram arremessadas em direção ao Brasil. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) expressou sua condenação "mais veemente aos atos de violência perpetrados pelo regime ilegítimo do ditador Nicolás Maduro".

Juan Guaidó chegou neste domingo (24) a Bogotá. Ele se reunirá com o Grupo de Lima na segunda-feira (25) | Foto: Presidência da Colômbia/AFP

Enquanto isso, além dos generais, militares de baixas patentes também começam a desertar. No último sábado, três sargentos da GNB desertaram e fugiram para o Brasil. Na fronteira Venezuela-Colômbia, outros militares tiveram que jogar suas viaturas contra a barreira montada na Ponte de Tienditas para poderem desertar.



Neste domingo, Juan Guaidó chegou a Bogotá, capital colombiana. Ele deve se reunir com o Grupo de Lima, que integra diversos países da América do Sul, incluindo o Brasil, para tentar encontrar uma solução para a grave crise venezuelana e fazer pressão para a renúncia de Nicolás Maduro. Na reunião do Grupo de Lima, o chanceler Ernesto Araújo e o vice-presidente, general Hamilton Mourão, representarão o Brasil.

