Mulher mata filha de 11 anos a facadas 'para que ela não fizesse sexo'

Rosa Rivera matou a filha de apenas 11 anos | Foto: Divulgação/Orange County Jail

Um mulher de 28 anos foi presa no condado de Orange (Flórida, EUA), após esfaquear a filha, de 11 anos, a fim de "evitar que ela fizesse sexo com outros homens", de acordo com informações liberadas pela polícia e divulgadas pelo Extra.



Rosa Rivera golpeou a filha várias vezes no último domingo (10) dentro de um carro ao perceber que a filha "sorria de modo diferente", atitude que levou a mãe a pensar que a menina estava vivendo algum relacionamento sexual.

Investigadores analisam o carro no qual ocorreu o ataque contra a menina | Foto: Reprodução

A vítima tinha 15 ferimentos - na maior parte, nas costas - segundo reportagem do "Orlando Sentinel". A menina não resistiu ao ferimentos e morreu.



Testemunhas que ouviram a discussão, disseram que a filha de Rosa negou já ter feito sexo.

Em delegacia, Rosa comentou a policiais que a filha "está agora no paraíso". Policiais estão investigando se a menina era vítima de abuso sexual.

Leia mais:

Mulher mata marido com 185 facadas ao flagrá-lo a estuprar a filha

Pai estupra filha lésbica para 'mostrar que sexo é melhor com homem'

Jovem estupra, estrangula e deixa namorada para morrer em estrada