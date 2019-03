Agência de aviação da Europa suspende voos com Boeing 737 MAX 8

Após o acidente com uma aeronave da Ethiopian Airlines, no qual morreram 157 pessoas, a Agência Europeia para a Segurança da Aviação Civil proibiu os voos do Boeing 737 MAX 8 no espaço aéreo. A decisão veio depois que Alemanha, França e Grã-Bretanha anunciaram a suspensão dos vôos.

A Alemanha já havia proibido vôos pelo Boeing 737 MAX 8 no seu espaço aéreo nacional. "A segurança vem em primeiro lugar", disse o ministro alemão dos Transportes, Andreas Scheuer.

A agência de aviação da França também proibiu esses voos em seu espaço aéreo e a Autoridade de Aviação Civil da Grã-Bretanha fez o mesmo.

A Agência Europeia para a Segurança da Aviação Civil advertiu que as "causas exatas" de um acidente com uma aeronave 737 MAX, operada pela companhia aérea Indonesian Lion Air em outubro, no qual morreram 189 pessoas, ainda são investigadas.

No Brasil, a Gol Linhas Aéreas suspendeu temporariamente, desde as 20h de segunda-feira (11), todas as operações comerciais com aeronaves do mesmo modelo. Segundo a empresa, os clientes serão comunicados e reacomodados em outros voos da Gol ou de companhias parceiras.

*Com informações da DW, agência pública de notícias da Alemanha

