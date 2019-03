Homem mata mulher, quatro filhos e decepa cabeças das vítimas

O crime foi na Bolívia | Foto: Divulgação

Um crime bárbaro ganhou repercussão na Bolívia, na madrugada do último sábado (16), quando um homem matou cinco pessoas da própria família e depois se suicidou. O caso foi em uma pequena região do paí, chamada de Yacuiba. As informações são dos portais São Gonçalo e o Dia.

Conforme a polícia, seis corpos foram encontrados em um mesmo local. Entre as vítimas, estavam quatro crianças filhas do assassino. No local estava, ainda, o corpo de uma mulher, que seria esposa dele.

Os filhos tinham idades de 12, 10, 9 e sete anos. Além de assassiná-los, o homem decepou a cabeça de todos eles. Após os assassinatos, o homem tirou a própria vida.

O homem, conforme noticiou a imprensa local, poderia estar passando por problemas financeiras. No entanto, a polícia não comentou o caso com detalhes.

Edição: Isac Sharlon

