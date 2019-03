Bebê nasce fazendo a pose do super-homem e foto viraliza na web. Veja:

Super-Homem | Foto: Reprodução

Um bebê está viralizando na web com sua pose bem inusitada ao nascer. O pequeno nasceu com um dos braços erguidos, fazendo uma pose semelhante a do Super-Homem. Harry nasceu em New South Wales na Austrália por meio de um parto cesárea, as informações são do site Bebê Mamãe.



Foi o pai do menino quem conseguiu fotografar o exato momento em que ele nasceu fazendo pose do Super-Homem. O pequeno veio ao mundo pesando 4 quilos.

Para mãe, Bree Jessica, o nascimento do filho foi uma experiência surreal. “Foi uma experiencia surreal, ver Harry nascer e ainda fazendo essa pose!”, contou a mãe em entrevista ao jornal britânico Daily Mail.

A foto do bebê foi compartilhada na conta do Instagram Hello World Birth e os internautas foram só elogios para a imagem. “Esta é a melhor foto que eu já vi!”, comentou uma internauta. Já outra internauta disse: “Que jeito incrível de chegar ao mundo!”.

Veja a fofura que é a foto:



O pequeno veio ao mundo pesando 4 quilos | Foto: Reprodução





