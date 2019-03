Vídeo: 45 cobras são encontradas debaixo de casa após dono pedir ajuda

Um americano, morador do Texas, notou que haviam algumas cobras vivendo debaixo de sua casa e, por causa do problema, o homem pediu ajuda e chamou um serviço profissional para remover os animais de lá. As informações são do site Uol. O que ele não imaginava é que 45 cascavéis moravam no local.

Tudo começou quando o americano foi até o subterrâneo de sua casa para verificar se o serviço de TV a cabo estava funcionando. Lá, ele encontrou algumas poucas cobras e chamou o serviço da empresa Removal Big Country Snake para retirá-las dali

Os funcionários da empresa iniciaram o serviço no último dia 13 de março e logo perceberam que diversas cobras habitavam o local. No total, 45 cascavéis foram retirada da casa.

A empresa chegou a postar um vídeo de 18 minutos em sua página no Facebook mostrando toda a remoção das cobras. Para quem tem fobia desse tipo de animal, as imagens são perturbadoras:





"Nos deparamos com esse cenário com frequência, e as pessoas não acham que isso possa acontecer com elas", escreveu a empresa no Facebook. "As cascavéis não se importam com o quão legal é a sua casa ou com o tipo de carro que você dirige. Elas se preocupam apenas com a própria sobrevivência".



O proprietário da empresa, Nathan Hawkins, afirmou que a maior cobra retirada das instalações tinha mais de 1,5 metro de comprimento, de acordo com o jornal USA Today.

Três anos atrás, a empresa removeu 88 cobras de debaixo de uma casa diferente. Em um ano, eles chegam a remover cerca de 2.000 cobras

