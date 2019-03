Moçambique confirma primeiros casos de cólera

Cinco casos foram confirmados. Segundo a Direção Nacional de Saúde, as mortes ocorreram no bairro da Munhava, o mais populoso de Beira, na província de Sofala. O receio é que, após esses casos de cólera confirmados em laboratório, a doença se espalhe.

Há 2.700 casos identificados de diarreia na região, mas ainda sob investigação.

As autoridades de Moçambique trabalham também com a possibilidade de outras doenças se alastrarem no país, como tifo e malária.

O país busca sobreviver aos impactos da passagem do ciclone Idai, cuja força dos ventos atingiu 200 quilômetros por hora, provocando a devastação de vilarejos inteiros, causando mortes e isolando pessoas. O número de mortes supera 446.

*Com informações da RTP, emissora pública de televisão de Portugal

Leia Mais:

Queniano é escolhido o melhor professor do mundo

Massacre em aldeia no Mali deixa mais de 130 mortos