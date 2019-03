Netflix afirma que 'Grey's Anatomy' permanece na plataforma

Há alguns dias, rumores de que a série Grey's Anatomy poderia sair do catálogo da Netflix alarmou os fãs da produção, que completou 14 anos no ar. Para comemorar a data e tranquilizar o público, a plataforma de streaming garantiu: "não vai sair do meu catálogo não, viu?".

A afirmação foi feita em uma publicação no Twitter com uma foto mostrando cenas da série. Segundo o portal Cinema Blend, o canal ABC pertence à Disney e está para lançar seu próprio serviço de streaming este ano, o Disney +. A hipótese era de que a série ficaria apenas na nova plataforma.

Outra possibilidade era de que a produção fosse para a rede Hulu uma vez que, após o acordo com a Fox, a Disney também passou a deter participação da Hulu.

