Menino de 13 anos vende videogame e compra carro para a mãe

Mundo - William Preston de 13 anos vendeu seu Xbox para comprar um carro usado para dar um presente especial para sua mãe. O adolescente da cidade de Fernley, no Estado americano de Nevada, decidiu agradar a sua mãe, Krystal, após assistir alguns vídeos no YouTube de pessoas surpreendendo amigos ou parentes queridos.

Pelo Facebook, Preston entrou em contato com uma mulher que estava vendendo um Chevy Metro usado por um preço acessível. "Estava muito barato e, então, perguntei se ela trocaria por meu Xbox ou por trabalho. Inicialmente, ela disse não. Depois, ela pensou melhor e disse sim", contou Preston ao canal de TV KOLO.

Depois de negociar, o carro foi trocado pelo videogame e por mais alguns dias de trabalho de Preston limpando o quintal da casa da vendedora. Krystal só acreditou no que o filho tinha feito quando a mulher de quem ele tinha comprado o carro veio buscar os dois em casa. Recentemente, Krystal teve de recomeçar a vida do zero e tem de sustentar Preston, seus dois irmãos mais novos e os três cães da família. Ela contou que seu filho mais velho cansou de vê-la chorar e que se emocionou com o ato de amor dele.

"Eu chorei tanto, nem sei como expressar. Não há palavras para expressar minha gratidão e meu orgulho por ele., afirmou Krystal.

