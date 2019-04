Conheça a história da múmia do gigante patagônico de duas cabeças

Em um pequeno museu de Baltimore, nos Estados Unidos, um grande misterioso se revela. Lá estão expostos os restos mumificados de um homem gigante, de 3,66 metros, que é, na verdade, um fenômeno da natureza. Por sua altura? Não somente por isso, tendo em vista que ele também tem duas cabeças.



Sua história, na verdade, é uma verdadeira lenda. Nela, suas origens remontam ao ano de 1.500, quando Fernando de Magalhães chegou ao litoral da Patagônia argentina, durante a expedição que buscava uma passagem entre o Oceano Atlântico e o Pacífico.

De acordo com os relatos da época, eles colocam Kap-Dwan, o gigante de duas cabeças, na região patagônica. Não há registros que permitam estabelecer sua procedência com precisão. Por isso, sua existência seria explicada por duas histórias.

Uma das lendas diz que o gigante era oriundo de terras paraguaias, onde foi mumificado por nativos do local | Foto: Reprodução

A história



Uma delas diz que Kap-Dwan foi encontrado por marinheiros espanhóis um século depois de Magalhães visitar as praias do sul argentino, em 1670. Na época, ele havia sido capturado e transportado em um navio, onde morreu perfurado por uma lança enquanto lutava por sua liberdade.



A outra história conta que o gigante de duas cabeças foi encontrado morto em uma praia, com uma lança atravessada no peito. De acordo com essa versão, ele era oriundo de terras paraguaias, onde foi mumificado por nativos do local que o adoravam como uma divindade.

Leia Mais

Adolescente de 15 anos mata colega dentro da escola

Indiano tem pênis amputado após 48 horas de ereção