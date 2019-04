Após terremoto atingir ilha da Indonésia, há alerta de tsunami

O terremoto de magnitude 6,8 atingiu a costa da ilha de Sulawesi, na Indonésia | Foto: Reprodução

Cingapura - A Indonésia emitiu um alerta de tsunami nesta sexta-feira, pedindo às pessoas que fujam para áreas mais altas, depois que um terremoto de magnitude 6,8 atingiu a costa da ilha de Sulawesi.



A agência está monitorando grandes ondas, já que o terremoto tem potencial para desencadear um tsunami.



"Está claro que o tremor tem potencial para tsunami. Moradores foram aconselhados a deixar suas casas o mais rápido possível. A primeira onda pode não ser a maior", disse o porta-voz da agência geofísica, Taufan Maulana.

Não houve relatos imediatos de danos ou mortes em decorrência do tremor, que ocorreu 280 quilômetros ao sul da província de Gorontalo, a uma profundidade de 43 quilômetros, segundo o serviço dos EUA.



A Indonésia registrou no ano passado o maior número de mortes em desastres naturais em mais de uma década, após dois grandes tsunamis e vários terremotos, com mais de 3.000 mortos em Palu, também em Sulawesi Central, local do terremoto desta sexta-feira.

Anel de fogo

A Indonésia é uma das áreas do mundo que mais sofre a ação de terremotos por estar no Círculo de Fogo do Pacífico (ou Anel de Fogo). É uma área formada no fundo do oceano por uma grande série de arcos vulcânicos e fossas oceânicas, coincidindo com as extremidades de uma das maiores placas tectônicas do planeta. Cerca de 90% dos terremotos mundiais aconteceram ali.

A região, de cerca de 40 mil km de extensão, tem formato de ferradura e circunda a bacia do Pacífico, abrangendo toda a costa do continente americano, além de Japão, Filipinas, Indonésia, Nova Zelândia e ilhas do Pacífico Sul.

