Corpo de ex-presidente do Peru é velado em Lima

O corpo do ex-presidente do Peru, Alan García, está sendo velado na Casa do Povo, em Lima, onde são prestadas homenagens por diversos setores políticos e simpatizantes. Pilar Nores, esposa de Garcia, e os filhos do casal acompanham o velório.

O ex-presidente do Peru morreu ontem (17) durante cirurgia, depois de dar um tiro na cabeça ao receber ordem de prisão em sua casa, no bairro Miraflores, em Lima.

Ele era acusado de corrupção em um caso envolvendo a empresa brasileira Odebrecht. García foi levado com urgência ao Hospital Casimiro Ulloa, na capital peruana, mas não resistiu.

Ele tinha 69 anos, teve três paradas cardíacas e foi reanimado. O político deu entrada no hospital com perfurações de entrada e saída de bala no crânio.

O presidente do Peru, Martín Vizcarra, lamentou no Twitter a morte de Alan García."Consternado com a morte do ex-presidente. Envio minhas condolências à família e pessoas queridas".

* Com informações da Agência Peruana de Notícias (Andina)

Leia mais:

Ex-presidente do Peru tenta se matar antes de ser preso

Acidente provoca morte de 28 turistas alemães em Portugal