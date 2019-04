Grupo armado mata 13 pessoas em festa no México

Ao menos 13 pessoas morreram em uma festa no estado de Veracruz, no México, em um massacre cometido por um grupo armado na noite de sábado (19). A tragédia ocorreu na cidade de Minatitlán, no leste do México, em uma das regiões mais violentas do país. Os atiradores chegaram à festa perguntando por uma pessoa conhecida como “El Beky”.



Os atiradores chegaram à festa perguntando por um dos convidados | Foto: Divulgação

Os convidados tentaram impedir que o grupo armado levasse a pessoa e reagiram. O tiroteio resultou na morte de sete homens, cinco mulheres e uma criança, informou a Secretaria de Segurança Pública de Veracruz.

“Os agressores eram seis sujeitos que chegaram disparando em todo mundo. Viram que uma pessoa tinha um bebê nos braços e, mesmo assim, dispararam”, contou uma testemunha à imprensa local.

De acordo com as primeiras informações, “El Beky” seria o proprietário de um bar em Minatitlán. As autoridades investigam o caso e buscam pelos atiradores. Em Veracruz, carteis de narcotraficantes mantêm uma sangrenta guerra por território, principalmente entre os grupos Los Zetas e Jalisco Nueva Generación.



*Com informações da ISTOÉ



Leia mais:



Jovem é morto com facada no coração em baile funk no Cidade de Deus

Chacina em Beruri: autores podem ter matado para roubar R$ 14 mil