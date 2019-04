Indiano vota errado e corta o próprio dedo como punição

| Foto: Biju Boro

O Indiano Pawan Kumar se desesperou após ter votado no partido errado e amputou o próprio dedo indicador com uma faca de carne. Ele conta que confundiu os símbolos mostrados na urna eletrônica, carregou acidentalmente o símbolo de lótus do partido Bharatiya Janata ao invés símbolo do elefante, o partido Uttar Pradesh, que era a sua escolha.



Os vídeos viralizaram nas redes sociais. No primeiro, ele explica a história e no segundo momento aparece com a faca no chão e o curativo no lugar do dedo amputado. Ele conta que ficou frustrado com o engano e não conseguiu controlar as emoções .

Eleições na Índia

Cerca de 900 milhões estão aptos para votar nessas eleições | Foto: Divulgação REUTERS/Adnan Abidi

Cerca de 900 milhões de pessoas estão aptas a votar, com isso em 2019 acontece o maior eleição do mundo realizada em sete etapas, esta iniciada em 11 de Abril e com a possibilidade de durar um mês, segundo o chefe da comissão eleitoral Sunil Arora, em coletiva de imprensa.

Nas eleições legislativas que ocorrem na Índia , o dedo fica marcado com tinta indelével para que o voto seja apenas uma vez e compreende com a votação e apuração dos votos.

Outra peculiaridade é o cuidado em realizar as eleições em regiões cristãs durante o período natalino, pois as eleitoras usam o véu que cobrem o rosto e há necessidade de convocar mulheres para a identificação na hora do voto.

Leia mais:

Eleição na Índia mobiliza 130 milhões na primeira fase

Indiano tem pênis amputado após 48 horas de ereção