Jovem é queimada viva após denunciar assédio sexual em escola

A estudante Nusrat Jahan Rafi, de 19 anos, foi encharcada com querosene e queimada viva na escola em que estudava em Bangladesh. Menos de duas semanas antes, ela tinha denunciado o diretor por assédio sexual.

A coragem em denunciar o caso, a morte e tudo o que aconteceu com ela mobilizaram Bangladesh e chamaram atenção à vulnerabilidade de vítimas de abuso sexual no país conservador do sul da Ásia.

Rafi era de uma pequena cidade a 160 km ao sul de Dhaka, a capital e maior cidade do país. Ela estudava em uma madraça (escola islâmica). Segundo ela, no dia 27 de março, o diretor a chamou para seu escritório e a tocou repetidamente de forma inapropriada. Ela conseguiu correr antes de a situação se tornar pior.

Muitas meninas e mulheres em Bagladesh escolhem manter os assédios e abusos sexuais sofridos em segredo por medo de serem humilhadas pela sociedade ou por suas famílias. Mas Rafi não apenas falou sobre o que aconteceu – ela foi até a polícia, com a ajuda de sua família, no dia em que o assédio aconteceu.

Ela prestou depoimento, mas em vez de ter garantido um ambiente de segurança e acolhimento, ela foi filmada pelos policiais enquanto dava seu depoimento. No vídeo, Rafi está visivelmente incomodada e tenta esconder o rosto com as mãos. O policial diz que a reclamação dela “não é grande coisa” e manda ela tirar as mãos do rosto. O vídeo foi vazado para a mídia local.

Culpabilização da vítima

Rafi era de uma família conservadora e frequentava uma escola religiosa. Para uma garota na situação dela, relatar um assédio sexual pode trazer consequências. Muitas vezes as vítimas enfrentam julgamento de suas comunidades, perseguição, pessoalmente e online, e em alguns casos, ataques violentos. Rafi passou por tudo isso.

Diretor preso

Depois da Rafi ir à polícia, o diretor foi preso. A partir daí, as coisas pioraram para a jovem. Um grupo de pessoas foi às ruas exigindo a libertação do diretor. O protesto tinha sido organizado por dois estudantes homens e houve relatos de que alguns políticos locais participaram.

As pessoas começaram a culpar Rafi e a família dela começou a se preocupar com a segurança da jovem. Em 6 de abril, onze dias após o assédio, Rafi precisou ir à escola para as provas finais do semestre.

“Eu tentei levar minha irmã à escola, mas fui impedido de entrar”, diz o irmão da jovem, Mahmudul Hasan Noman e completa – “Se eu não tivesse sido impedido, isso não teria acontecido com ela”, afirma.

De acordo com um depoimento dado por Rafi, uma estudante a levou para o último andar da escola, dizendo que uma da ssuas amigas havia apanhado. Quando chegou lá, quatro ou cinco pessoas usando burcas a cercaram e a pressionaram a retirar as acusações contra o diretor. Quando ela se recusou, eles atearam fogo ao seu corpo.

O chefe da Central de Investigações da Polícia, Banaj Kumar Majumder, disse que os assassinos queriam fazer o homicídio parecer um suicídio. O plano falhou quando Rafi foi resgatada após fugir do local – e conseguiu dar um depoimento antes de morrer.

Um dos assassinos estava segurando a cabeça dela com as mãos, então eles não jogaram querosene ali. É por isso que a cabeça dela não foi queimada”, diz Majumder à BBC News Bengali.

Mas quando Rafi foi levada ao hospital local, seu corpo estava 80% queimado. Sem conseguir tratar suas queimaduras, os médicos a enviaram para o Hospital Universitário de Dhaka.

Na ambulância, com medo de não sobreviver, ela gravou um depoimento no celular do irmão: “O professor me tocou, eu vou lutar contra esse crime até meu último suspiro”, diz ela. Rafi também identificou algumas das pessoas que a atacaram na madraça.

Com informações da BBC

Leia mais:

Brasileira doa R$88 milhões para reforma da Catedral de Notre-Dame

Acidente provoca morte de 28 turistas alemães em Portugal