Guaidó diz ter apoio das Forças Armadas para derrubar Maduro

O autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, alegou ter o apoio das Forças Armadas do país nesta terça-feira (30) para "trazer de volta a democracia e a liberdade" ao país. Em vídeo publicado em seu Twitter, o líder oposicionista aparece em frente a militares e convoca o povo venezuelano às ruas para a "fase final" da chamada Operação Liberdade, que busca derrubar o governo de Nicolás Maduro.

"Hoje, soldados valentes, patriotas valentes, homens valentes apegados à Constituição atenderam ao nosso chamado", disse Guaidó. "As Forças Armadas estão claramente ao lado do povo, estão do lado da Constituição", acrescentou. Guaidó afirmou, ainda, que as Forças Armadas venezuelanas "tomaram a decisão correta".

Leia mais:

ONU: 21 migrantes venezuelanos estão desaparecidos no mar do Caribe

Trump anuncia saída de tratado contra armas ilegais