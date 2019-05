Vídeo: Cobra mata artista de circo na frente de filhos em apresentação

Homem ainda foi socorrido por colegas de trabalho | Foto: Reprodução

Um vídeo que começou a circular desde a última quinta-feira (2) mostra um ator de circo caído no chão durante apresentação com uma cobra. O fato ocorreu em Daguestão, Rússia. Segundo informações, os filhos do artista acompanhavam a performance na plateia.



O profissional apresentava um número usando uma cobra gigantesca, que acabou se enrolando em seu pescoço. Poucos segundos depois, ele cai no chão e começa a se debater.



A plateia "vai à loucura", pensando que aquilo fazia parte do show, porém, na verdade, o circense estava sendo atacado.

Outros dois profissionais do circo observam a cena e percebem que algo está errado e correm para socorrer o homem. Os dois conseguem desenrolar a cobra do homem, mas ele continua desacordado.

Veja vídeo:

Cenas são fortes e mostram ator desacordado | Autor: https://www.youtube.com/watch?v=kzI3vvojM5g

