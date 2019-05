Jovem é enganada no Tinder e sofre golpe de R$ 1 milhão

A norueguesa Cecilie Fjellhoy, de 29 anos, está entre as mulheres que foram enganadas pelo israelense Shimon Hayut, de 28 anos, em encontros no aplicativo de paqueras Tinder. Ela disse em entrevista à TV inglesa que ele se passava por Simon Leviev, filho de uma bilionário judeu, conhecido como “príncipe dos diamantes”.

Ele contava esta história nas conversas online e, para o primeiro encontro, levou Cecilie para Londres em um jato particular. A estudante acreditou e os dois namoraram por um mês até que Hayut aplicou o primeiro golpe. Pediu que ela abrisse uma conta no banco com limite de $ 200 mil libras (aproximadamente R$ 1 milhão) no cartão de crédito e para empréstimos. Cecilie concordou, o “namorado” gastou todo o dinheiro em 54 dias e sumiu deixando-a com esta dívida.

Segundo a polícia, o dinheiro foi gasto com aluguel de jatos, passagens aéreas, pagamento de assistentes e seguranças. “Meu dinheiro comprou sapatos Loubotin em Bangkok, bolsas da Gucci em Barcelona, se hospedou no Ritz em Berlim e Amsterdã e alugou limousine para ir à óperas”, contou a jovem ao site Daily Mail.

Na mesma época, a sueca Pernilla Sjoholm foi outra vítima. Ela perdeu mais de $ 35 mil libras (aproximadamente R$ 182 mil) em empréstimos no nome de Hayut, também seu suposto namorado.

Ainda de acordo com oficiais, Hayut já foi preso por três anos na Finlândia por aplicar justamente este tipo de golpe e praticar outros roubos no país.

“Estou cansada de chorar por isso. Me sinto uma idiota e não via mais saída. Pensei em me matar e tive que ser internada na ala psiquiátrica de um hospital por causa desta história”, contou Cecilie. E, continuou: “eu fui largada por um namorado que nunca existiu e ainda com uma dívida gigante”.

Atualmente, Hayut, que está foragido, é preocupado por fraudes em Israel, Inglaterra, Noruega e Escócia.

