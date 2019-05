Mulher faz vídeo tentando comer polvo vivo e leva mordida

Um vídeo que está circulando pela internet chocou várias pessoas ao redor do mundo por conta de um fator para lá de inusitado.

As imagens mostram uma mulher chinesa tentando comer um polvo vivo. Entretanto, o animal revida com um ataque certeiro no rosto da garota.

O conteúdo foi postado no Kuaishou, popular plataforma de vídeos da China, e acabou atravessando a muralha - chegando ao mundo todo!

A usuária que postou o vídeo é uma vlogger do canal Seaside Girl Little Seven e deixou a comunidade dos defensores dos animais incomodada com o vídeo postado.

Veja o vídeo:

Ela tira o animal e mostra as marcas de ferimento no rosto | Autor: World Wide Leaks

