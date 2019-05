Casal grava cena de sexo em carro elétrico com piloto automático

Um casal gravou a primeira cena de sexo feita em um carro Tesla, em movimento, na função piloto automático, sem nenhum motorista ao volante.

O vídeo se popularizou após a página do Pornhub postar uma imagem da sequência protagonizada pela atriz pornô Taylor Jackson no Instagram, com a legenda: "Denunciando você ao Elon por não ter duas mãos no volante enquanto o piloto automático está ligado".

Elon Musk é o dono da Tesla, empresa que fabrica carros elétricos de alto desempenho e contam com a opção do piloto automático. No entanto, a opção não é feita para ser utilizada como o principal meio de condução, e sim como um assistente.



"O piloto automático é projetado para ser usado com um motorista totalmente atento, que tem as mãos no volante e está pronto para assumir a qualquer momento. Enquanto o sistema é projetado para ser mais autônomo ao longo do tempo, na sua forma atual, ele não é um sistema de auto-condução", afirmou a Tesla em seu site.

O vídeo colocou a Tesla no topo das pesquisas do Pornhub. A empresa ainda não se pronunciou sobre o caso.

*Com informações do site Meia Hora.



Leia Mais



Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Pombo 'ultrapassa limite de velocidade' e é fotografado por radar