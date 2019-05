Jovem com alergia à água conta que não pode chorar

A inglesa Niah Selway jamais imaginou que sua alergia à água seria motivo de tanta curiosidade nas redes sociais. Quando se deu conta, teve a ideia de tornar-se youtuber, e compartilhar um pouco com o público a rotina e dificuldades.

A jovem sofre de urticária aquagênica e prurido aquagênico. Isso faz com que a pele de Niah fique sensível por horas após entrar em contato com a água. Aos 21 anos, ela revela que a ardência das reações já chegou a ser tão severa, que ela chegou a desmaiar por causa da dor.

“Não importa onde a água me toca, se apenas uma gota d’água tocar no meu braço, a dor irá se espalhar para as minhas costas e pelo meu troco, as vezes até pelo meu corpo todo”, desabafou a jovem.

“Após tomar um banho, o meu corpo arde por várias horas. Com o passar dos anos, eu encontrei uma rotina, mas mesmo assim ainda é muito doloroso e eu ainda preciso encontrar maneiras de deixar a experiência menos traumática. Por exemplo, eu não lavo mais o meu cabelo no banho, eu lavo separadamente para sentir menos dor”.

A jovem revela que coisas naturais, como chorar ou suar, também faz seu corpo arder.

“Há muitas coisas que as pessoas não levam em consideração, como suar ou lágrimas. Às vezes eu tenho uma reação alérgica no meu corpo e vou chorar por causa da dor, mas então tenho uma nova reação no meu rosto também”, revelou.

Além disso, Niah diz que é complicado sair de casa, pois tem medo da chuva.

“É raro eu sair de casa porque tenho muito medo da chuva. Estou na minha bolha tentando lidar com a dor, e eu faço tudo o que passo para evitá-la”.

Apesar das dificuldades, a jovem revela que foi capaz de ainda olhar com doçura para a própria vida.

“Eu ganhei a habilidade te apreciar as pequenas coisas da vida e não focar no futuro. Tenho tempo apenas para energias positivas e para as pessoas que eu amo”.

