Idoso é preso por viajar com esposa morta no banco do passageiro

Estados Unidos - Um idoso de 70 anos foi preso, nessa segunda-feira (13), após sair para dar um passeio com a esposa morta, No Arizona, Estados Unidos. Segundo informações da polícia, o homem foi parado em uma blitz por ter violado uma lei de trânsito. Quando os oficiais olharam dentro do carro, a mulher estava presa no cinto de segurança, mas sem vida.

Segundo o jornal NY Post, Rodney Puckett explicou que a mulher dele, Linda Pucket, 74 anos, tinha morrido no Texas enquanto eles faziam uma viagem de carro pelos estados norte-americanos. “O idoso colocou o corpo no automóvel e seguiu para o seu destino”, diz um comunicado da polícia.

