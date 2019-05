Empregada é amarrada em árvore como punição por deixar móveis no sol

Uma empregada doméstica da cidade de Riyadh, Arábia Saudita, foi amarrada pelos patrões em uma árvore após ter deixado alguns móveis da casa no sol.

A foto foi tirada por uma colega de trabalho de Lovely Acosta Baruelo 26 anos. Na imagem, é possível ver que ela está com os pulsos e as pernas presas.

De acordo com a colega da doméstica, os patrões fizeram isso para que ela pudesse sentir na pele quais os prejuízos que os raios solares trazem para os móveis da casa.

Segundo o jornal Daily Mail, o Departamento de Relações Exteriores das Filipinas, país de origem da empregada doméstica, soube do assunto e ajudou a mulher a voltar para as Filipinas.

“A Embaixada das Filipinas em Riyadh reportou que o caso de Lovely Costa Baruelo foi denunciado em 9 de maio e ela foi repatriada no mesmo dia. Baruelo foi punida por seu empregador, que a colocou amarrada em uma árvore”, disse uma nota do Departamento de Relações Exteriores.

Depois de toda a situação e já em casa, Lovely desabafou sobre o caso. “Obrigada a todos que me ajudaram. Gostaria de pediu ajuda aos filipinos que ficaram lá. Foram eles que me desamarraram e enviaram as fotos. Temo pela integridade física deles. Espero que sejam resgatados”, disse.

“E aquele velho vai encontrar o seu karma, espere. Você está com a saúde debilitada por essa razão. Esse é o seu karma por todas as coisas erradas que vez”, afirmou Lovely sobre o patrão.

