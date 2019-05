Vídeo: Arnold Schwarzenegger leva chute e diz que nem sentiu

O ator, fisiculturista e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, foi agredido com um chute nas costas por um homem neste sábado (18) durante um evento de esportes "Arnold Classic", promovido por ele, em Joanesburgo, na África do Sul.

Em vídeo reproduzido nas redes sociais, Schwarzenegger aparece em pé, filmando alguns adolescentes com o celular, quando um rapaz dá uma "voadora" no ator de 71 anos. Seguranças imediatamente apreendem o jovem.

O ator disse que não pretendia denunciar o jovem à polícia | Foto: Reprodução/Twitter

Aos 71 anos e ainda ostentando os músculos que lhe deram fama, Schwarzenegger disse que não sentiu muito o chute. "Obrigado pelas suas preocupações, não há nada com que se preocupar. Pensei que eu estava só sendo empurrado pela multidão, o que acontece muito. Só percebi que fui chutado quando vi o vídeo, como todos vocês. Só fico feliz que o idiota não interrompeu meu Snapshat", escreveu.



Em vídeo reproduzido nas redes sociais, Schwarzenegger aparece em pé | Foto: Reprodução/Twitter

Na mesma rede social, o ator publicou o vídeo da agressão, com a seguinte mensagem: "Se vocês tiverem que compartilhar esse vídeo (eu entendo), escolham um desfocado, sem revelar o que ele estava gritando, para que ele não ganhe os holofotes".



Em outra postagem, Schwarzenegger mostrou um paratleta praticando arco e flecha, com a mensagem: "Me façam um favor: em vez de compartilha o vídeo do cara que quer ser famoso, assistam alguns dos nossos atletas do @ArnoldSports, como esse jovem herói provando que a boa forma é para todos que merecem ser famosos".

Em outra postagem, Schwarzenegger mostrou um paratleta praticando arco e flecha | Foto: Reprodução/Twitter

Um rapaz dá uma "voadora" no ator de 71 anos | Autor: Reprodução/internet

