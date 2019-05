Jovem adota cão com câncer em estado terminal e comove a internet

Um homem resolveu adotar um cão com doença terminal para poder dar ao animal os melhores últimos dias de sua vida. O cachorro que foi batizado de "Thanos", tem vários tumores na cabeça que se espalharam rapidamente em um intervalo de poucos meses.

Devido a doença, que fez com que o formato do seu crânio ficasse deformado, o animal foi rejeitado por quatro famílias. Thanos vivia no abrigo de Berazategui, na Argentina, até que o jovem Luciano Karosas, de 21 anos, se sensibilizou diante da condição do animal e decidiu levá-lo para casa para que ele recebesse amor e carinho em seus últimos dias de vida.

Segundo um site local, uma mulher chamada Griselda, que cuidava de Thanos no abrigo de cães, começou uma busca para encontrar alguém que o adotasse e lhe provesse segurança e amor. Foi difícil, mas Griselda acabou conhecendo Luciano, que aceitou adotá-lo sem pensar duas vezes.

Na primeira visita que Luciano fez a um veterinário com Thanos, um diagnóstico triste lhe foi comunicado: o cachorrinho tinha apenas mais 40 dias de vida.

“Achei difícil adaptar-me à ideia do pouco tempo que vamos passar juntos. Levei ele a um veterinário que trabalha com células-tronco para ver o que poderíamos fazer, procurando um pouco mais de esperança (que lhe tinham dado 40 dias de vida) e me disse que não há nenhum tratamento que atinge estender esse tempo. Eu sair com o coração na mão”, explicou. “Tudo o que quero é tentar da um pouco de amor antes que ele se vá”.

Há cerca de três semanas o cão vive com ele e brinca como qualquer outro animal de estimação. Em sua conta no Instagram, o argentino compartilha fotos e mantém os seguidores informados sobre a saúde do filho. “Ainda há ‘Thanos’ por muito tempo”, conclui.

