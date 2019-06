Banda toca música de 'Titanic' enquanto shopping alaga

Grupo musical tentou amenizar a tensão do momento com 'My Heart Will Go On' | Foto: Divulgação

Todos conhecem a história de Rose e Jack, par romântico de "Titanic". No filme, o casal é separado por causa de um grande acidente, que faz com que o navio afunde no oceano Atlântico. Inspirados nisso, uma banda do shopping Plaza Pátria, de Guadalajara, no México, fez uma grande brincadeira.

Na noite de sábado do último(8), uma grande chuva alagou o shopping e os músicos, que não podiam perder a piada, decidiram tocar a música tema do filme, "My Heart Will Go On", de Celine Dion. Uma das faxineiras que trabalham no lugar também chamou atenção: ela tentou amenizar a cachoeira que caia do teto com apenas um baldinho.

Veja o vídeo:

| Autor: Divulgação

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Homem se pinta de negro para entrar em concurso por cotas