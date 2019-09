Aos 83 anos, idosa entrou no Tinder e já transou com mais 50 homens

Aos 83 anos, a norte-americana Hattie Retroage está “dando aula” de como aproveitar a vida. Há oito meses, a moradora de Nova York se cadastrou no Tinder e desde então, já fez sexo com mais de 50 homens. Segundo Hattie, ela prefere os rapazes mais novos por eles serem “mais preocupados com o orgasmo feminino”.

O homem mais jovem com quem ela se relacionou através do aplicativo tinha 19 anos. Hattie jura que, à primeira vista, pensava que ele fosse mais velho. “Hattie, 83 anos, fascinante beleza madura. Procurando amigo/amante mais jovem e próspero para uma vida compartilhada de aventura e paixão. Não aceito pró-Trump e aproveitador”, diz a biografia dela no Tinder.

O objetivo da norte-americana é bem claro: sexo sem compromisso. Inicialmente, ela colocou um anúncio em um jornal local, mas como não obteve muitos resultados, apelou para o app. “Nunca dou em cima de homens, eles que dão em cima de mim”, falou ela, ao “Daily Star”. Hattie foi casada por 25 anos e disse ter tido uma vida sexual “maravilhosa” com o ex, mas confessou sentir falta da excitação do sexo casual.