Youtubers são presos após tentarem invadir 'Área 51'

Dois holandeses foram presos por tentar invadir uma base militar norte-americana conhecida popularmente como "Área 51". De acordo com o jornal "The Sun", os youtubers Ties Granzier, de 20 anos, e Govert Sweep, 21, percorreram quatro quilômetros no local com um carro alugado.

Dentro do carro foram encontrados câmeras, telefone, laptop e drone. No dia anterior à invasão ao local, Granzier postou um story avisando o plano: “Vamos gravar algumas aventuras malucas e a Área 51". Às autoridades, os youtubers disseram que não tinham intenções ruins.

A base militar em Nevada, nos Estados Unidos, é conhecida como "Área 51" e conspiracionistas acreditam que é um lugar em que o governo faz pesquisas sobre alienígenas. A região até foi inspiração para os filmes da franquia "Independence Day", com Will Smith.