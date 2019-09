Mulher é condenada por cortar pênis e testículos do amante

Uma mulher de 28 anos foi condenada a 13 anos de prisão, na quarta-feira (25), por ter cortado parte do pênis e os testículos do amante com uma tesoura de poda em Córdoba, na Argentina. Um júri popular decidiu por unanimidade que o ato representava uma tentativa de assassinato.

O crime contra o músico Sergio Fernandez, de 42 anos, aconteceu no dia 25 de novembro de 2017. Brenda Micaela Barattini confessou ter planejado o ataque, mas disse que não tinha a intenção de matá-lo. A arquiteta também deverá pagar US$ 493.665 ao ex-amante, depois que cumprir sua pena.

Brenda usou um "jogo sexual" para cometer o crime. Ela vendou a vítima e começou a fazer-lhe sexo oral. Em seguida, amputou-lhe o pênis com uma tesoura utilizada em jardinagem. Ele foi socorrido por vizinhos que ouviram os gritos.