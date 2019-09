Homem envia foto de pênis para mulher trans e recebe outra de volta

O homem não gostou nada da surpresa | Foto: Reprodução

Faye Kinley é uma mulher transgênero que deixa explícito nas redes sociais que tem um pênis. Porém um homem não atentou para esse detalhe e resolveu mandar para o celular de Faye uma foto não solicitada do seu membro.

O homem escreveu uma mensagem: "Ei, garota, você é tão sexy."

A estudante de Glasgow (Escócia) resolveu "corresponder" à investida. Retribuindo a "gentileza" enviando ao intruso uma foto do pênis dela.

"Esse cara desconhecido conseguiu o meu número (do celular) e me enviou uma foto do seu pênis. Acho que ele não gostou quando retribuí com uma foto do meu", escreveu a escocesa no Twitter.

Faye colocou postou a história no Twitter e a publicação viralizou | Foto: Reprodução

O homem ficou em choque quando recebeu a foto e não gostou nenhum pouco.

"Que p... é essa? Por que me enviou isso? Vou bloqueá-la. Apague essa conversa", rebateu o sujeito.

Faye agradeceu, mas não deixou de publicar a história nas redes sociais e o caso viralizou.