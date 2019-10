Vídeo: Stranger Things é renovada para 4ª temporada; veja o teaser

"Stranger Things" é protagonizada pelo grupo de crianças encabeçado por Millie Bobby Brown e Finn Wolfhard e outros nomes de peso como David Harbour e Winona Ryder. | Foto: Divulgação

A Netflix confirmou hoje a quarta temporada de Stranger Things, após as três primeiras partes virarem febre na plataforma, com seu tom saudosista dos anos 1980. O anúncio veio com um teaser, dando um aperitivo misterioso do que vem pela frente. O vídeo de 45 segundos foi postado nas redes sociais e no YouTube, com a legenda: "Não estamos mais em Hawkins".

Além disso, a foto de perfil da produção na rede social foi trocada por um cenário macabro. Apesar das pitadas sobre o novo ano da produção da Netflix, ainda não há uma data de estreia.

"Stranger Things" é protagonizada pelo grupo de crianças encabeçado por Millie Bobby Brown e Finn Wolfhard e outros nomes de peso como David Harbour e Winona Ryder.

As três primeiras temporadas da série estão disponíveis na Netflix.

Veja o teaser:

