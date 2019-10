Criança morre após mãe deixá-la trancada em carro para ir beber

Uma menina de 2 anos morreu após ser deixada por, pelo menos, cinco horas dentro de um carro em Torrance, Texas, Estados Unidos . June Love Agosto foi colocada no carro pela mãe com um cobertor em cima dela. A matriarca, então, parou o veículo, desceu e foi beber com um amigo dentro de outro automóvel.

Segundo depoimento, a mãe disse que acabou adormecendo. Quando acordou, abriu a porta do carro e viu que a filha estava lá. A menina estava coberta por vômito e tinha queimaduras e todas as partes do corpo. A mulher tentou reanimar a garota e chamou o serviço de emergência, mas já era tarde demais.

“Ela era minha única neta. June era uma linda bebê e merecia uma vida boa. Merecia crescer, ir para a escola”, disse a avó da Menina, Helen Hernandez, ao canal Fox 11 News.

A mãe, que não teve o nome divulgado, tem passagens por clínicas de reabilitação e foi presa. A família fez uma vaquinha online para pagar as despesas do enterro.