Noivo é acusado de abusar sexualmente de madrinha antes do casamento

Um homem norte-americano identificado como Daniel Carney foi acusado de abusar sexualmente de uma das madrinhas da noiva apenas dois dias antes do próprio casamento. De acordo com o portal BuzzFeed News, a violência foi flagrada pela própria noiva e mais tarde confirmada pelas câmeras de segurança.

Ainda segundo a imprensa local, a madrinha contou à polícia que acredita ter sido dopada no hotel em que se preparavam para a celebração. Ela diz que desmaiou após beber alguns drinks numa festa organizada pelos próprios noivos, acordando esporadicamente durante o efeito da droga.

Segundo ela, em uma das vezes em que conseguiu recuperar a consciência, estava debaixo de um chuveiro, sem a parte de baixo do biquíni e com Carney debruçado sobre seu corpo. Ela também recorda ter visto a noiva entrar no vestiário e gritar com o homem.

Mais tarde, as imagens da câmera de segurança do hotel confirmaram a versão da mulher com registros que mostram a madrinha caminhar com dificuldade e ser conduzida pelo noivo ao vestiário.

Outra prova coletada pela polícia local foi uma ligação entre Daniel Carney e a então noiva, na qual ele pede perdão por abusar sexualmente da madrinha, ato descrito por ele como “tirar vantagem”.

O abuso aconteceu no dia (30) agosto e o casamento estava marcado para o dia primeiro de setembro. De acordo com amigos da noiva, a união aconteceu. Intimado para uma audiência sobre o crime, o homem deverá responder judicialmente em breve.