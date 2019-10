Brexit é tema de reunião entre líderes da França e Alemanha

Líderes da França e da Alemanha se reunirão em Paris no dia 13 de outubro para se preparar para a cúpula da União Europeia e discutir formas de garantir um Brexit ordenado , disse a presidência francesa em comunicado.

O presidente da França, Emmanuel Macron, receberá a chanceler alemã, Angela Merkel, no dia (13) de outubro no Palácio do Eliseu, onde trocariam, durante um jantar de trabalho, pontos de vista sobre os assuntos europeus antes da cúpula da UE prevista para (17) e (18) de outubro.

Autoridades em Bruxelas e Londres consideram as negociações do Brexit esta semana tão cruciais quanto tentam estabelecer novo acordo antes que os líderes europeus se encontrem na próxima semana.

No início deste mês, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, enviou uma carta a Bruxelas, descrevendo seu acordo final para romper o impasse de três anos sobre o Brexit.

Johnson propôs que a Irlanda do Norte, controlada pela Grã-Bretanha, e a Irlanda, membro da União Europeia (UE), permaneçam em uma zona de comércio regulamentar para toda a Irlanda, para evitar a necessidade de verificações.

Johnson prometeu tirar seu país do bloco europeu até o final deste mês, com ou sem acordo.