Primeiro-ministro etíope ganha o Prêmio Nobel da Paz de 2019

O vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2019, o mais importante do mundo, é o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed.



O prêmio é concedido, desde 1901, a homens, mulheres e organizações que trabalharam para o progresso da humanidade, conforme o desejo de seu criador, o inventor sueco Alfred Nobel. O prêmio foi atribuído a Abiy Ahmed pelos seus esforços para “alcançar a paz e a cooperação internacional”, com os acordos de paz com a Eritreia.

“Ainda que falte muito a fazer na Etiópia”, Abiy Ahmed Ali​ “passou os últimos meses tentando alcançar a anistia no país”, acabando com a censura aos meios de comunicação, promovendo a paz social e aumentando a importância das mulheres na comunidade da Etiópia, de acordo com informação do jornal português Público.