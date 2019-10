Jacaré folgado invade casa e se refresca em piscina

Um visitante inusitado invadiu uma casa na cidade de Parkland, no estado da Flórida, nos Estados Unidos na última terça-feira (15), um imenso jacaré de 3 metros. No local, ele aproveitou para dar um mergulho na piscina e deu bastante trabalho para a equipe de resgate.

Paul Bedard, responsável pela retirada do jacaré da residência, fez uma postagem nas redes sociais com as imagens e se disse feliz por ter tido a chance de retirar um animal tão grande de uma piscina, algo que não acontecia "há algum tempo na região".

O Jacaré invadiu a propriedade passando por uma cerca e mergulhou na piscina. Fazia tempo que não encontrava um deste tamanho, cerca de um ano. Tive que brincar um pouco com ele dentro da água, até que ficasse cansado e eu pudesse realizar resgate com segurança", afirmou Bedard na publicação.

Integrante da equipe da 'Gator boys Alligator Rescue', que realiza tais operações na região, Paul disse ter ficado feliz quando recebeu o chamado: "é o tipo de situação tranquila para um resgate, pois o animal não tem para onde fugir e a água é cristalina".

Após o resgate, o imenso jacaré foi colocado em uma camionete e liberado no parque Everglades, famoso pela grande concentração dos répteis norte-americanos.