Mãe mata filha e esconde corpo em porta-malas para se vingar de ex

Um caso de assassinato chocou o Canadá e levou uma mulher a prisão perpétua. Com o final do casamento, a mãe Lisa Batstone assassinou a própria filha para se vingar do ex-companheiro, Gabe Batstone.

O caso aconteceu em Surrey, British Columbia, no Canadá. De acordo com as investigações, a menina Teagan, de 8 anos, foi assassinada por asfixia pelas mãos de Lisa, que tentava evitar que a guarda da criança ficasse sob responsabilidade do pai.

Colisão para morrer

O crime foi descoberto após a polícia ser acionada para atender um caso relacionado a acidente de trânsito em que um automóvel havia colidido dentro de um beco sem saída. Ao fazer as investigações, o carro era o de Lisa e, no porta-malas, estava o corpo de Teagan. A colisão foi uma tentativa de Lisa tirar a própria vida após ter matado Teagan.

O impacto não foi capaz de causar morte. Lisa foi encontrada com o cadáver da filha. A princípio, a polícia local acreditou que a morte da criança teria sido provocada pelo acidente, mas peritos perceberam que a colisão foi pequena para esse tipo de consequência.

A confissão de Lisa sobre o assassinato da filha aconteceu enquanto a polícia apurava o caso da colisão. Ela confessou ter matado a filha e alegou que merecia morrer, por isso, teria tentado suicídio com o próprio carro.

Obsessão

Segundo informações apuradas pelo Mirror, Lisa enviava diversas mensagens para Gabe durante o dia, a ponto do ex-marido passar a responder todas as demandas apenas uma vez por semana, de tanto conteúdo que encaminhado via e-mail e telefone.

O comportamento de Lisa estava fora de parâmetros normais cerca de seis anos após a separação. A criança sofria com alienação parental.

O crime cometido contra Teagan foi planejado por Lisa, levando em consideração as provas encontradas pela polícia no local do crime, segundo apurou o Mirror.

A justiça canadense condenou Lisa a prisão perpétua pelo assassinato de Teagan.