Homem é preso após deixar esposa com câncer abandonada e com larvas

Um homem identificado como Richard Wallach, de 66 anos, em Liverpool, na Inglaterra, foi preso após a esposa dele ser encontrada pelos bombeiros coberta de larvas e moscas, na "pior condição de um ser humanos que eles já viram", segundo relataram à imprensa.

O caso ocorreu em agosto de 2017, mas só este mês Richard foi considerado culpado de homicídio culposo por negligência grave.

Segundo o site "Liverpool Echo", um vizinho do casal afirmou que Richard deixava o volume da TV no máximo para abafar os gritos da esposa diagnosticada com câncer.

"Ele era muito desagradável com uma atitude muito ruim, não queria que ninguém se aproximasse. Ele deixava sua esposa gritar por horas, não foi uma ocorrência incomum. Tudo o que ela fazia, dia após dia, era gritar: 'me ajude, não posso me mexer, me ajude'. E ele simplesmente a ignorava. Merece ser trancado", disse o vizinho que não quis se identificar. "Realmente não estou surpreso que ele tenha feito o que fez porque, pelos argumentos que ouvi, ele era egoísta, manipulador e desagradável. Ele é uma desgraça", completou.

Durante o julgamento

Um médico falou sobre a reação de Wallach quando soube que a esposa provavelmente morreria de câncer. "Obrigado por me avisar, mas quem vai resolver o meu problema?", questionou.

No tribunal foi constatado que a esposa Valerie vivia em condições precárias e em constante sofrimento. "Confinada a sentar-se em uma poltrona suja de urina e fezes", disse o promotor Richard Pratt. Em entrevista ao jornal ele completou: "Embora ainda viva, ela estava infestada de moscas e larvas".

Morreu no hospital 19 dias depois

Antes de morrer, Valerie foi levada para o hospital, sua "condição chocou até profissionais médicos experientes" que a consideravam "quase incapaz de se comunicar", informou o tribunal.

A senhora sobreviveu por 19 dias antes de morrer. Os bombeiros que chegaram para atender a ocorrência notaram que a casa tinha um cheiro desagradável e acúmulo de lixo. Eles precisaram usar roupas de proteção ao entrar.

"Quando, finalmente, eles conseguiram acesso, as condições eram realmente assustadoras havia uma grande quantidade de sacos de lixo com comida podre e mofada, de modo que eles precisavam percorrer os sacos para chegar a mulherm que estava sentada em uma poltrona em uma janela de sacada com o chão ao redor dela completamente coberto de lixo", explicou Pratt.

"Ela estava pálida, lutando para respirar, com a mente vaga e não respondia aos paramédicos", completou o promotor.