Veja o vídeo! professor abraça aluno para desarmá-lo e evitar tragédia

Um vídeo gravado em maio deste ano, nos Estados Unidos , mostra o momento em que um professor desarma um de seus alunos dentro da escola. Keanon Lowe tirou a arma de Angel Granados-Daiz, de 19 anos, e depois deu um abraço no jovem. As imagens viralizaram nas redes sociais e Lowe está sendo tratado como um herói que evitou uma tragédia.



Segundo o site "Metro", o estudante levou a arma para o colégio com a intenção de tirar a própria vida após uma crise de saúde mental. A polícia informou que Angel não tinha a intenção me machucar ninguém.

No vídeo é possível ver alunos correndo, enquanto Lowe, que é professor de atletismo e futebol americano, sai da sala com o jovem. Ele desarma Angel, entregar a arma para outro professor e o abraça. Lowe ficou ao lado de Angel até o momento em que a polícia chegou. "Foi emocionante para ele, foi emocionante para mim. No momento, eu senti compaixão por ele", pontuou.

"Muitas vezes, especialmente quando você é jovem, não percebe o que está fazendo até que isso acabe. Eu falei para ele que estava salvando-o, que estava lá por uma razão e que a vida dele valia a pena", completou Lowe. Angel foi condenado a uma sentença de três anos após se declarar culpado por posse de arma em um prédio público e levar uma arma carregada em público.

Veja o vídeo: