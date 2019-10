Cão com rosto humano choca internautas e faz sucesso na web

O inglês Pete Murray conseguiu milhares de curtidas no Facebook com seu cão “quase” humano. O pet chamou a atenção por ter um rosto um tanto quanto diferente dos demais cachorros. A expressão dele é muito engraçada, mas chega a assustar um pouco.

“As pessoas acham que eu fiz uma montagem com o rosto do meu cachorro, mas ele é 100% real e incrível”, escreveu na legenda da postagem. O cão com rosto humano chocou mais de mil pessoas em um grupo na rede social e fez muito sucesso na internet.