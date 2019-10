Mulher perde as mãos e um seio após ataque raro de um tubarão

Uma mulher de 35 anos foi atacada por um tubarão durante um passeio com a família nas ilhas da Polinésia Francesa . A vítima, que não teve identidade revelada, estava acompanhada do filho de apenas seis anos e saiu de uma área de lagoas acompanhada de guias para ver golfinhos em mar aberto.



O ataque de tubarão ocorreu durante a visualização dos golfinhos. Segundo o jornal britânico Metro, mesmo em estado de choque, a mulher foi socorrida de forma consciente para um hotel. "Por que você me levou até ali se não era seguro?", perguntou a vítima, de acordo com a publicação.

"Eu vi essa mulher sem braços. O braço da esquerda estava pendurado e a mão também. A mão direita também tinha sido engolida. Foi um momento de pânico para todos", afirmou uma das testemunhas à emissora Radio 1.

Após receber os primeiros socorros, a mulher passou por cirurgias, amputou as duas mãos e perdeu um seio, mas tem estado de saúde considerado estável.

O animal que atacou a mulher era da espécie tubarão galha-branca-oceânico. Um inquérito judicial foi aberto para investigar as causas do ataque na região, já que as ocorrências são raras, com apenas seis ataques registrados em mais de 400 anos.