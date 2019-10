Veja! mãe leva susto ao ver “bebê fantasma” dormindo ao lado do filho

Uma mulher teve uma grande surpresa ao olhar a babá eletrônica durante a noite. Mãe de duas crianças, Maritza Cibuls, viu nas imagens que seu filho dormia ao lado de outro bebê que ela desconhecia . Assustada com a situação, Maritza, enviou a imagem para o marido que tentou acalma-la, afirmando que o bebê poderia ter babado, ocasionando um possível reflexo.

“Fiquei com tanto medo que quase não dormi. Até tentei rastejar até lá com uma lanterna enquanto meu filho estava dormindo”, disse a mulher de 32 por meio de relato em sua conta Facebook. A postagem, inclusive, viralizou e chegou a 515 mil curtidas e 310 mil compartilhamentos até a publicação desta matéria.

Tudo não passou de engano, era a etiqueta do colchão | Foto: Divulgação

No dia seguinte, Mariza voltou ao quarto do menino e desvendou o mistério após abrir as cortinas e iluminar o cômodo. “Eu puxei o tecido e vi algo gigante olhando para mim”, disse em entrevista ao portal Buzzfeed News.

O bebê fantasma que a mulher tinha visto nas câmeras da babá eletrônica, na verdade era a capa do colchão. O desenho da criança pôde ser visualizado por que seu marido não colocou o lençol luva corretamente.