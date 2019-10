Vídeo: enorme tubarão-branco de 6 metros esmaga gaiola de mergulho

Um gigantesco tubarão-branco de 6 metros de comprimento foi filmado balançando uma gaiola de mergulho de um lado para o outro em uma aterrorizante tentativa de ataque. A filmagem assustadora começa com o gigantesco monstro se aproximando da gaiola de aço.



Ele se aproxima do topo da estrutura e prende suas mandíbulas mortais no topo. O tubarão branco começa então a se debater na gaiola e com todo seu tamanho e poder toda a gaiola começa a tremer.



Após vários momentos de roer as unhas, o predador ápice se solta e depois raspa a lateral da gaiola antes de sair. Nancy Lasuzzo conseguiu capturar esse momento único na ilha de Guadalupe, no México, em 12 de outubro.