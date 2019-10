Cinema é evacuado em sessão de Coringa por medo de atentado

Um cinema em Paris foi evacuado durante a exibição do filme Coringa assim que um homem começou a gritar "Allahu Akbar!" ("Deus é grande", em árabe), frase dita por terroristas ao cometerem atentados suicidas, informou o Hollywood Repórter. Cerca de 200 pessoas estavam na sessão de 21h30 de domingo no cinema Grand Rex, que tem capacidade para 500 espectadores.

Durante a exibição, o homem repetiu várias vezes que o filme era político e, ao ser interpelado por espectadores para que se calasse, levantou-se, levou as mãos ao peito e gritou a evocação a Alá.

Cerca de 25 pessoas correram assustadas. Algumas chegaram a dizer que o homem estava armado. Após o término da sessão, o cinema foi evacuado pela polícia, que buscou armas e bombas, mas nada foi encontrado.

Ao Hollywood Repórter, o gerente do cinema informou que o homem fez uma cena para furtar objetos, como celulares e bolsas, que eventualmente fossem deixados para trás. Ele e um comparsa já teriam usado a tática para furtar no trem.

O homem, de 34 anos, conseguiu escapar do cinema, mas foi identificado como morador dos arredores da capital francesa e preso pouco depois. Antes da estreia, o filme sobre o palhaço perturbado que se torna vilão deixou apreensivas autoridades nos EUA, por temor de atentados como o que deixou 12 mortos e 70 feridos dentro de um cinema em 2012, na estreia de Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge, em Aurora, no estado do Colorado.