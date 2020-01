Avião com 270 passageiros faz pouso de emergência no Japão

Um avião da companhia aérea japonesa All Nippon Airways (ANA), que ia do oeste do Japão para o aeroporto de Haneda, em Tóquio, teve que retornar nesta quinta-feira (19), ao aeroporto de Fukuoka para um pouso de emergência.

Autoridades do aeroporto de Fukuoka disseram que a tripulação do Boeing 767 informou problemas na turbina. Caminhões do Corpo de Bombeiros ficaram de prontidão e a pista foi fechada por 30 minutos.

Autoridades do Ministério dos Transportes disseram que não há relatos de feridos entre os 270 passageiros e oito tripulantes a bordo.

A ANA informou que os indicadores na cabine mostraram um aumento na temperatura da turbina direita quando o avião ganhava altitude após a decolagem.