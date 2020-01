Professora ensina como são os órgãos com roupa diferente e viraliza

Uma professora do Ensino Fundamental da Espanha ensinou os órgãos de uma maneira diferente. Verónica Duque deu aula com um traje no qual poderia ser visto o corpo humano "por dentro". A publicação com as fotos da aula inusitada foi compartilhada pelo próprio marido da professora no Twitter e viralizou.

Em pouco tempo, a publicação de Michael, marido de Verónica, ganhou mais de 60 mil curtidas. Nela, o rapaz se mostra orgulhoso pela atitude da esposa. "Muito orgulhoso desse vulcão de ideias que tenho a sorte de ter como mulher. Hoje explicando o corpo humano aos seus alunos de uma maneira muito original. E as crianças adoraram", escreveu Michael.