Vídeo! homem tenta beijar cobra e leva picada na boca

Um indiano teve que ser levado ao hospital depois de ter levado uma picada de uma cobra venenosa na boca. O ataque aconteceu na cidade de Bhadravati, Índia , depois que o caçador Sonu tentou beijar a cabeça do réptil.

Uma pessoa que assistia a cena acabou registrando o ataque da cobra . No vídeo, é possível ver o homem se abaixando e beijando a boca do animal, que, se sentindo ameaçada e reagindo à ação de Sonu, abocanhou a boca do caçador.

Veja o vídeo: