Após briga, mulher espera namorado dormir e o mata estrangulado

Uma manicure de 37 anos foi presa na cidade de São Luís de Montes Belos, no interior de Goiás, após matar o namorado estrangulado com um cinto, na última sexta-feira (27). Segundo a polícia, Graciela Alves da costa estava na casa do namorado e teria discutido com ele. Ela disse que decidiu matá-lo ao ser agredida durante a briga, logo antes de dormir.

O corpo da vítima, identificada como Antonio Márcio Rodrigues, de 39 anos, foi encontrado em cima da cama e com uma sacola no rosto poucas horas após o crime. Graciela fugiu do local e foi encontrada pela polícia andando pelas ruas da cidade. Ela confessou o assassinato e disse que jogou fora o cinto utilizado para o estrangulamento.