Veja! tubarão aparece em foto bem perto de surfistas na Austrália

A praia de Berrara, no estado australiano de Nova Gales do Sul, foi evacuada depois que o predador foi avistado. Conforme publicou o tabloide "Daily Star", o evento se deu em meio a diversas aparições de tubarões no litoral australiano em zonas próximas da praia de Berrara.

Ainda segundo a mídia, o tubarão branco tinha 2,5 metros de comprimento. Além disso, outras duas praias próximas também foram fechadas enquanto outros tubarões foram avistados.

Em um tweet publicado pelo serviço de monitoramento de tubarões SharkSmart é possível ver a foto do tubarão muito perto de dois surfistas, que não aparentam ter notado o animal.

DPI reporte aéreo: Tubarão branco de 2,5 metros em Berrara, Shoalhavel, às 12h47 em 29 de dezembro de 2019. A praia foi evacuada. As autoridades foram notificadas.

O evento se deu em meio a diversas aparições de tubarões no litoral australiano | Foto: Divulgação

Quase 100 ataques

Ainda de acordo com a mídia, até o último dia 22, a Austrália registrou 97 ataques de tubarão neste ano. Do montante, quatro terminaram em fatalidade.

Como medida de segurança, o Departamento de Indústrias Primárias da Austrália tem realizado patrulhas para detectar e informar os banhistas sobre a presença de tubarões.

Durante o Natal do ano passado, foram registradas mais de 80 aparições de tubarão devido ao aumento da temperatura da água do mar na Austrália.