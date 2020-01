Vídeo! Noivo expõe traição da noiva com o cunhado na frente dos amigos

Na China, um noivo decidiu colocar um ponto final no casamento exatamente no dia em que ele estava sendo celebrado. O homem exibiu em um telão para todos os amigos e familiares presentes um vídeo em que a noiva faz sexo com seu cunhado.

As imagens da traição viralizaram nas redes sociais e as cenas foram exibidas durante longos cinco minutos com o objetivo de humilhar a noiva.

Veja o vídeo: